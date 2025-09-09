Parçalı Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.09.2025 21:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörizmi bir devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısıyla ilgili, "Türkiye, tüm imkânlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti’nin yanındadır. Terörizmi bir devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörizmi bir devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin ilk tepkisini yazılı bir açıklamayla verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı lanetlediğini belirterek şunları aktardı:

"İsrail’in bugün Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükûmetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar’ın da güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Bu saldırıyı lanetliyorum."

"Ne pahasına olursa olsun Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin her zaman Filistin ve Katar'ın yanında olduğunu vurgulayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, tüm imkânlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti’nin yanındadır. Terörizmi bir devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır. İsrail’in, kendisiyle birlikte tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları karşısında dirayetli ve kararlı duruşumuzu koruyacak; ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz."

İsrail, Hamas müzakere heyetini, Doha'daki görüşmeler sırasında hedef aldı
İsrail, Hamas müzakere heyetini, Doha'daki görüşmeler sırasında hedef aldı

ETİKETLER
Filistin Devleti İsrail Katar NSosyal Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
22:19
ASELSAN'ın "dron avcısı" Londra’da ilk kez vitrine çıktı
21:52
AP milletvekilleri, Gazze'deki soykırıma karşı AB'nin eylemsizliğini sert şekilde eleştirdi
21:44
Fransa'da Lecornu Başbakan olarak atandı
21:18
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel CHP'den istifa etti
21:06
Ankara’da şüpheli tırlardan 6,1 ton kaçak tütün ele geçirildi
İlk "Türk demiri" üretiminin 86. yılı
İlk "Türk demiri" üretiminin 86. yılı
FOTO FOKUS
Şehidimizin cenaze namazını babası kıldırdı
Şehidimizin cenaze namazını babası kıldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ