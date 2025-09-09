Dışişleri Bakanlığı’ndan "Nepal" uyarısı: Zorunlu değilse seyahat etmeyin

Türkiye, Nepal'e yönelik güvenlik ve seyahat duyurusu yayımladı.

Duyuruda, Nepal'deki güvenlik durumunun, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz ettiği belirtildi.

Duyuruda, "Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal'e seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir" ifadesine yer verildi.

Öte yandan gelişmelere dair müteakip duyuruların Nepal'e akredite Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinin faydalı olacağı vurgulandı.

Duyuruda, ayrıca ihtiyaç halinde, Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliğine +91 920 532 12 35, Nepal Fahri Konsolosluğuna +977 980 812 56 96, Konsolosluk Çağrı Merkezine +90 312 292 29 29 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği kaydedildi.

Nepal'de başbakanın istifasıyla sonuçlanan protestolarda 19 kişi öldü

Nepal'de, 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, verilen süre aralığında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime kapatılmıştı.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarının yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmişti.

Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmıştı. Çıkan olaylarda 19 kişi hayatını kaybetmiş, 400'ün üzerinde kişi yaralanmıştı.

Ardından Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevinden istifa ettiğini bildirmişti.

Söz konusu açıklamalara rağmen yatışmayan gösteriler, siyasi figürler ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento binası, yüksek mahkeme binası ve Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü.

Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlamıştı.

Nepal Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği duyurulmuştu.

Ülkenin batısındaki Lumbini vilayetindeki Gautam Buddha Uluslararası Havalimanı'nda yaklaşık 1000 gösterici, hükümete ait bazı araçları ateşe vermiş, ülke genelinde tüm havaalanlarının yarın öğle saatlerine kadar kapalı kalacağı aktarılmıştı.

Doğudaki Madhesh vilayetinde ise bir hapishaneden 572 mahkumun firar etmesi sonucu bölgede güvenlik amaçlı sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.