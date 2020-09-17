Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 terörist, komandoların müdahalesi ve kara ateş destek vasıtalarının kullanımıyla etkisiz hale getirildi.