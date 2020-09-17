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11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.
Taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 terörist, komandoların müdahalesi ve kara ateş destek vasıtalarının kullanımıyla etkisiz hale getirildi.
Etiketler: barış kalkanı bölgesi Fırat Kalkanı bölgesi sızma girişimi taciz ateşi terör örgütü pkk ypg teröristSon Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 09:52
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