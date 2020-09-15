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PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat kalkanı bölgelerine taciz ateşi açtığı ve sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.
Taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.
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