Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat kalkanı bölgelerine taciz ateşi açtığı ve sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.