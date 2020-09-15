Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri teknik toplantı yapacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda "ayrıştırma usullerinin" görüşüleceği teknik toplantının bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı yapılması kararlaştırılmıştı.
Bu kapsamda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" görüşüldüğü toplantıların ilki 10 Eylül'de, NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teknik toplantının bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor.
Etiketler: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri teknik toplantı son dakika nato karargahı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 09:55
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