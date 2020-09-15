Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürü ile görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara, İzmir, Kayseri, Çankırı ve Adıyaman il sağlık müdürleriyle görüştü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara, İzmir, Kayseri, Çankırı ve Adıyaman'ın sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldik. Vaka artışlarının sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık. İlave tedbirleri değerlendirdik. Başarı, birlikte mücadelede gizlidir" dedi.
Etiketler: bakan koca sağlık müdürleri koronavirüsSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 02:38
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