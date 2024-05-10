Parçalı Bulutlu 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 10.05.2024 09:52

11 ilde terör operasyonu: 92 mağara ve sığınak imha edildi

Bölücü terör örgütüne 11 ilde düzenlenen "Bozdoğan-37" operasyonlarında 92 mağara ve barınma alanı imha edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak, Muş, Siirt, Hatay, Tunceli, Bingöl, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Van ve Hakkari'de bölücü terör örgütü üyelerinin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü ifade etti. 

Yerlikaya, bu kapsamda Jandarma Özel Harekat, komando ve güvenlik korucularından oluşan 481 tim, 6 bin 195 jandarma personeli ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle "Bozdoğan-37" operasyonları düzenlendiğini aktardı.

"495 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi"

Operasyonlarda 92 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"495 kilogram patlayıcı madde, 100 el yapımı patlayıcı ve düzeneği, 1660 kapsüle duyarlı patlayıcı, 3 bin 126 çeşitli çapta ve ebatta mühimmat, 54 havan mühimmatı, 26 RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 2 kara mayını, 9 el bombası, 82 elektronik ve mekanik fünye, 3 bin 126 çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 12 av tüfeği, 47 metre infilaklı fitil, 740 metre elektrik kablosu, 2 termal gece dürbünü, 89 şarjör, 8 el dürbünü, 40 telsiz, 111 tüp, 17 akü, lazer noktalama cihazı, termal kamera, fotokapan tespit cihazı, keskin nişancı dürbünü, silah üstü dürbünü ve 71 pil bloğu ile çok sayıda örgütsel doküman, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi."

Yerlikaya, açıklamasında "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER
Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanlığı "Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı" kuracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:47
Kamuda tasarruf paketi pazartesi günü açıklanacak
10:47
Türk SİHA’ların ‘yerli’ gözü: Milyar dolarlık mesele
10:30
Rusya Devlet Başkanı Putin, başbakan adayı olarak Mişustin’i gösterdi
10:23
Borsa güne yükselişle başladı
10:24
İstanbul'da hafta sonu sağanak ve fırtına bekleniyor
10:45
10 soruda hastanede "onaylı randevu"
Rusya'dan Harkiv'e füze saldırısı
Rusya'dan Harkiv'e füze saldırısı
FOTO FOKUS
92 terör hedefi imha edildi
92 terör hedefi imha edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ