11 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 33 tutuklama

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçtikleri vatandaşlarımızı sahte borsa uygulamalarına yönlendirerek dolandırdıkları, suç gelirlerini; sözde yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurdukları paravan şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütü üyesi şüphelilerine yönelik 11 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Aydın merkezli Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Niğde ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 33'ü tutuklanırken biri hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerinin ise işlemleri sürüyor.

300 milyon TL değerinde ev, banka ve kripto hesaba el kondu

Şüpheli ve şirketlere ait, yaklaşık 300 milyon TL değerinde; 10 adet araç, 16 adet arazi, 2 adet ev, 814 adet banka ve 35 adet kripto hesabına el konuldu. Operasyonlar sonucu; çok sayıda belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aydın Valimizi, operasyonları koordine eden Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Suçta kibirlenen organize suç örgütlerinden ve çetelerden temizleme kararlıyız."