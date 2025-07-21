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Gündem
TRT Haber 21.07.2025 05:04

TBMM 1 Ekim'e kadar çalışmalarına ara verdi

TBMM yaz tatili için çalışmalarına ara verdi. Yoğun gündemle çalışan milletvekilleri bütçe görüşmelerinden yargı düzenlemelerine kadar birçok önemli başlıkta mesai yaptı. Bu dönem bir çok araştırma komisyonu da kuruldu.

TBMM 1 Ekim'e kadar çalışmalarına ara verdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

1 Ekim'de başlayan mesai sona erdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yaz dönemi için tatile girdi.

Meclis bu dönemde yoğun gündemle çalıştı.

Bütçe görüşmeleri, gece gündüz süren iki aylık maratonun ardından tamamlandı.
2025 bütçesi kabul edildi.

Toplumdaki cezasızlık algısına son vermeyi amaçlayan düzenlemeler yasalaştırıldı.

10. Yargı paketi ile iki yıldan az ceza alan kişilerin kısa süre de olsa cezaevinde kalması sağlandı.
Cezaların alt sınırlarında düzenlemeye gidildi, infaz sistemi de güçlendirildi.

Türkiye'nin ilk İklim Kanunu çıkarıldı

Türkiye'nin ilk iklim kanunu da bu dönemde çıkarıldı. Bu yasa, iklim değişikliğiyle mücadelede ulusal bir strateji belirlemeyi hedefledi. Teklifle, her ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulması kararlaştırıldı.

En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre en düşük maaş 16 bin 881 lira olarak belirlendi.

Siber Güvenlik Kanunu çıkarıldı

Siber Güvenlik Kanunu da Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, Türkiye'nin siber uzaydaki milli gücüne karşı içten ve dıştan yöneltilen tehditlerin tespit ve bertaraf edilmesi sağlanacak.

Siber Güvenlik Kurulunun kurulmasına ilişkin esaslar da bu kanunla düzenlendi.

Meclis'te önemli araştırma komisyonları kuruldu.

Bolu'da yaşanan yangın faciası araştırıldı, kadına şiddet komisyonu ile önleyici tedbirler üzerine rapor hazırlandı.

Yapay zekadan zirai don afetine kadar birçok alanda araştırma komisyonları mesai yaptı.  

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