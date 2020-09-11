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11 ilde FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon
[Fotoğraf: AA]
Konya merkezli 11 ilde FETÖ'nün "askeri gizli yapılanması"na yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 13 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri gizli yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla, okullardan ihraç edilen 13 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11 ilde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 11'ini gözaltına aldı.
Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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