İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Söz konusu örgüt mensubunun ailesi 21 Kasım 2019 tarihinden itibaren Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eyleminde bulunuyor.

Sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, Diyarbakır'da 38. buluşma gerçekleştirilirken, 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 87'ye yükseldi.

Evlat nöbetinde 38'inci buluşma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Evlat nöbetindeki ailelerin azmi ve cesaretiyle bir buluşma daha gerçekleşiyor. Evlat nöbetinde 38'inci buluşma, inşallah devamı gelecek. Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan silinecek" ifadesini kullandı.