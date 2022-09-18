Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından geldi.

Bakanlık, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli, operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Teröristler için kaçınılmaz son belli!



Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/656GsWCpmQ