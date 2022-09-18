Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 10:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından geldi.
Bakanlık, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli, operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.
Teröristler için kaçınılmaz son belli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 18, 2022
Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/656GsWCpmQ
Etiketler: Pençe Operasyonları PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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