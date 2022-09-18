Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu’na katılmak için bulunduğu New York kentindeki Central Park’ta bir süre yürüyüş yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yürüyüşünde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti.
Yürüyüşü sırasında parkta bulunanların ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, parktakilerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.
Bankta oturduğu sırada yanına gelen bir kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna krizindeki rolünden dolayı teşekkür etti.
Erdoğan ayrıca yanına yaklaşan çifte sigara içmemesi tavsiyesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ABD'de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul edecek, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek akşam yemeğine katılacak.
Etiketler: ABD Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 13:31
- 13:14
- 12:59
- 13:14
- 13:10
Sıradaki Haber
Pençe operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz