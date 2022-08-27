Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2021 yılında terör örgütüne katıldığı tespit edilen örgüt mensubunun son olarak Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmalarıyla 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 75'e yükseldi.