Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 12:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu, 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece, 2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 172'ye ulaştı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bakanlığımız koordinesinde, @Jandarma ve @EmniyetGM tarafından yürütülen ikna çalışmalarında; PKK Terör Örgütü'nden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 1, 2021
2009'da terör örgütüne katılan örgüt mensubunun, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.+
Teslim olan örgüt mensubunun 2009 yılında terör örgütüne katıldığı, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 172'ye yükseldi.
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