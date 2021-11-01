Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev'in daveti üzerine Bakü'deki Türk Dili Konuşan Devletler Başsavcılar Şurası'na katılıyor.

Şahin'e Yargıtay cumhuriyet savcıları Bahattin Azizağaoğlu, Dr. İlknur Altuntaş, Mutahhar Keleşoğlu ve Ayşegül Ersen de eşlik ediyor.

Bakü'de dün başlayan Şura, 3 Kasım'a kadar sürecek.

Şahin ve Aliyev'in girişimleriyle başlatılan süreç sonucunda Kırgız Cumhuriyeti Başsavcısı Kurmankul Zuluşev, Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcısı Nigmatilla Yuldoşev ve Kazakistan Cumhuriyeti Başsavcısı Birinci Yardımcısı Berik Asilov'un da katılımıyla şuranın kuruluş belgesi imzalandı.

Daimi istişare ve çalışma mekanizmasının oluşturulması amaçlanıyor

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üyesi ülkelerin başsavcılarının ilk toplantısı sonrasında imzalanan kuruluş belgesi, Türk dili konuşan devletlerin başsavcılıkları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla daimi istişare ve çalışma mekanizmasının oluşturulmasını hedefliyor.

Başsavcı Şahin, Bakü ziyareti kapsamında ikili görüşmeler de yapacak.

Uluslararası Savcılar Birliği'nin (IAP) Başkanı Cheol-Kyu Hwang ve heyeti ile bir araya gelecek Şahin'in görüşmelerinde, 2023 yılı mayıs ayında İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Savcılar Birliği'nin 10. Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Konferansı'nın organizasyonuna ilişkin konular değerlendirilecek.