Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe sunumu yapıyor.

Bakan Dönmez'in konuşmasından öne çıkanlar:

-Elektrik tüketimimiz 2020 yılında 306,1 milyar kilovatsaate ulaşmıştır. 2021 yılı tüketimimizin de geçen yıla göre yaklaşık yüzde 8 artış göstermesini öngörüyoruz.

-2000'li yıllarda sadece 5 şehrimizde doğalgaz kullanılmaktayken, bugün 81 ilimizin tümüne ve 604 ilçe ve beldemiz ile 171 OSB'ye doğalgaz ulaştırılmış durumdadır.

-Karadeniz’deki keşfimizin yanı sıra bu yıl kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkemize kazandırılmıştır.

-Yeni YEKA projeleri kapsamında 2 bin megavat RES ve 2 bin 500 megavat GES olmak üzere toplam 4 bin 500 megavat kapasitelik YEKA yarışmaları gerçekleştirilecek.

-Küresel piyasalardaki fiyat artışlarının vatandaşlarımıza yansımasını önlemek adına, devletin 2021'de 50-60 milyar liralık vergi alacağından vazgeçmesi öngörülüyor.

-2002'de yaklaşık 700 milyon dolar olan maden ihracatımız 2020'de 4,27 milyar dolar oldu. Maden ihracatımızın yıl sonunda 6 milyar dolar olmasını bekliyoruz.