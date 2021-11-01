Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 548 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, dolar kurundaki gerilemeye paralel haftaya düşüşle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 547,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 897 lira, Cumhuriyet altını da 3.665 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1'lik sınırlı artışla 1.784 dolardan alıcı buluyor. Dolar/TL ise geçen hafta kapanışına göre yüzde 0,6 azalışla 9,5570'e geriledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesinde küresel para politikalarında devam eden şahin tutumun altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.

Yüzde 1,55-1,60 bandında dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin seyrinin altının ons fiyatı üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan ons altında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 548 lira 30 kuruşken satışı ise 548 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 892 lira satış fiyatı 897 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 1 Kasım güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.784,31 dolar

Satış: 1.784,50 dolar

Gram

Alış: 548,30 lira

Satış: 548,50 lira

Çeyrek

Alış: 892,57 lira

Satış: 897,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.617,00 lira

Satış: 3.665,00 lira