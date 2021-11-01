Yapılandırma başvuruları 30 Eylül'de sona erdi.

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması için 6 milyona yakın mükellef başvuru yaptı. 152 milyar liradan fazla alacak yapılandırıldı.

Ödemeler, vergi dairelerinden ve internet üzerinden yapılabilecek

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemede peşin ve birinci taksit ödemeleri için bugün son gün.

Yapılandırmanın bozulmaması için mükelleflerin peşin ya da ilk taksit ödemelerini geciktirmemeleri gerekiyor.

Ödemeler, vergi daireleri, İnteraktif Vergi Dairesi ve anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.

İkinci taksidin son ödemesi 30 Kasım

İkinci taksit ise 30 Kasım tarihine kadar ödenecek.

Borçların peşin ödemesinde, hesaplanan yurt içi üretici fiyat endeksi tutarından yüzde 90 indirim yapılacak.

İdari para cezalarının peşin ödemesindeki indirim oranı ise yüzde 25.