Terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütü adına Irak'ta bulunan Mahmur kampında faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye geldiği, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde barındığı belirlenen ve "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 13 yıldır firari olan H.Y. isimli şahıs, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 26 Ekim'deki ortak operasyonuyla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.