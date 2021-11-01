Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 11:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yurt dışına kaçmaya çalışan terörist yakalandı
Mahmur kampında faaliyet gösteren terörist, Avrupa’ya kaçma hazırlığındayken İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının ortak operasyonuyla yakalandı.
Terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, terör örgütü adına Irak'ta bulunan Mahmur kampında faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye geldiği, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde barındığı belirlenen ve "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 13 yıldır firari olan H.Y. isimli şahıs, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 26 Ekim'deki ortak operasyonuyla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Son Dakika Terörle Mücadele
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