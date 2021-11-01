Cinayet, hırsızlık ya da şiddet... Mağdur ve sanığın olduğu her olayı ilk onlar haber alıyor. Olay yerine ilk önce onlar ulaşıyor...

Suç olaylarının aydınlatılması, faillerin bulunması olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıyla sağlanıyor. Ekipler, olay yerini titizlikle inceliyor, kimyasal, biyolojik ve fiziksel bulguları topluyor. Deliller yeterliyse yerli üretim kriminal araçlarla olayı yerinde aydınlatıyor.

"Yerli üretim araçlarla olaylar yerinde çözülüyor"

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü İsmail Şahin, "Mevcut araçlarımızda her türlü laboratuvar özelliği bulunuyor. İçerisinde kimyasal incelemelerin yapıldığı, balistik incelemelerin yapıldığı ve parmak izi tespit sisteminin yapıldığı teknik donanımlar mevcut. Bu sayede meydana gelen olayı araçlarımız olay yerine giderek anında çözüyor ve şahısların yakalanmasında soruşturmacı birimlere destek oluyor" dedi.

Olay yerinde parmak izi geliştirmenin mümkün olmadığı deliller, laboratuvarlara gönderiliyor. Delil incelemelerinde, yerli ve milli olarak üretilen ninitrin ve süperguluğ kabinleri de kullanılıyor.

"Parmak izinden kimlik tespit ediliyor"

Komiser Yardımcısı Gizem Öztürk, "Parmak izi geliştirme laboratuvarlarımızda kimyasal yöntemlerle geliştirilen izler daha sonra fotoğraflanarak arşiv araştırması yapılmak üzere Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemine (APFIS) gönderiliyor. APFIS sistemi de Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerinde yer alan otomatik parmak izi teşhis sistemi dediğimiz bir sistem. Burada arşivden kişinin parmak izi araştırması yapılarak kimlik tespiti yapılıyor" açıklamasını yaptı.

Kriminal Daire Başkanlığı bünyesindeki Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı parmak izi geliştirme laboratuvarı ülke genelindeki 53 laboratuvar içinde akredite olan tek yer. Burada hazırlanan uzmanlık raporları yalnızca ülke içinde değil, uluslararası alanda da geçerli.

Atış istikameti, açısı ve yüksekliği lazerle tespit ediliyor

Ateşli silah kullanılan olaylarda lazer sistemi kullanılarak atış yeniden yapılandırılıyor.

Sistemle ilgili bilgi veren Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Bürolar Amiri Komiser Aras Kök, şunları söyledi:

"Buradaki temel amaç atışın istikametini, mesafesini ve yerden yüksekliğini belirlemek. Prop çubukları delikler üzerine yerleştiriliyor ve tam olarak buraya oturtulduğu zaman istikamet olarak bizi açıya yönlendiriyor. Lazer ışınlarının ileride kesiştiği nokta bize atışın yapılmış olduğu yeri gösteriyor."

Delil analizi sonrasında uzmanlık raporları oluşturularak asayiş birimlerine gönderiliyor. Suçlular yakalanarak adalete teslim ediliyor.

Gölbaşı'ndaki Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, 81 ildeki olay yeri inceleme birimlerinin lojistik, personel ve eğitim ihtiyacını da karşılıyor.

Haber: Ayşegül Çoban

Kamera: Tahsin Özkan