Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de düzenlenen Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'na videomesaj gönderdi:

Kıymetli başsavcılarımız, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Sizlerin şahsında adaletin tecellisi için çalışan tüm yargı mensuplarımıza selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'nın ülkelerimiz ve Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

"Türk Konseyi bölgesel iş birliği formatından çıkıp uluslararası bir yapıya kavuşuyor"

Bundan 12 yıl önce kurduğumuz Türk Konseyi, birlik ve beraberliğimizin sembollerinden biridir. 12 senelik süre içinde kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi'nin küresel ölçekteki itibarı da giderek yükseliyor. Türk Konseyi yeni katılımlarla gücünü artırırken bölgesel bir iş birliği formatından çıkıp uluslararası bir yapıya kavuşuyor. Konseyimizde iş birliği yapmak ve konseyimize gözlemci olmak isteğini dile getiren ülkelerin sayısı da günden güne çoğalıyor.

Ülkelerimiz bir taraftan çok uluslu platformlarda vatandaşlarının hak ve çıkarlarını savunurken diğer taraftan da Türk dünyasını bir araya getiren yegane teşkilatı olan Türk Keneşi'nde dayanışmasını güçlendiriyor. Özellikle son yıllarda şahit olduğumuz hadiseler ticaretten ulaşıma savunmadan sağlığa kadar her alanda yeni iş birliği yolları geliştirmemizin bizim için bir ihtiyaçtan öte zorunluluk olduğunu göstermiştir. Nitekim bu amaçla kısa süre önce ülkemizin en sahipliğinde İstanbul'da yetkin isimlerin katılımlarıyla Türk Konseyi Medya Forumu'nu gerçekleştirdik. Forum kapsamında yapılan tartışmalarla iletişim meselesinde güçlü ve zayıf yanlarımızı tespit etme imkanı bulduk.

"Yargı organlarımızın yeni diyalog zeminleri oluşturmalarına büyük önem veriyoruz"

Ülkelerimizi hedef alan dezenformasyon kampanyalarıyla mücadelede ilgili birimlerimizin etkinliğini artıracak kritik kararlar aldık. Medya Forumu'nun hemen akabinde bugün de Bakü'de Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'nı hayata geçirilmesinin haklı gururunu yaşıyoruz.

Terörizm, düzensiz göç, sınır aşan suçlar gibi bizi ve vatandaşlarımızı doğrudan etkileyen tehditlerin arttığı bir dönemde yargı organlarımızın yeni diyalog zeminleri oluşturmalarına büyük önem veriyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız arasındaki tecrübe ve bilgi paylaşımını artıracak, iletişimi ve iş birliğini çok daha etkin hale getirecek bu tarihi adımın bizi hedeflerimize daha da yaklaştıracağına inanıyoruz. Bu düşüncelerle Türk Konsey, Başsavcılar Şurası'nın hayırlı olmasını diliyor, Türk dünyasındaki tüm kardeşlerime mutluluk, refah ve esenlik temenni ediyorum.