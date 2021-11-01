Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İskoçya’nın Glasgow şehrinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) etkinlikleri kapsamında 3 Kasım 2021 tarihinde “Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Stratejisi: Kapsayıcı, Sürdürülebilir ve İnsani Bir Vizyon” başlıklı bir panel düzenleyecek.

Panelde, iklim değişikliği, yeşil kalkınma, iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma, sıfır atık, çevrenin korunması, sorumlu üretim ve tüketim, COP26’nın gündemi, çevre merkezli politikalar konuları ele alınacak.

Panelde ayrıca Türkiye’nin yeşil kalkınma hedefleri konularında değerlendirmeler yapılacak.

TRT World Sunucusu Selina Downes’ın moderatörlüğünü yapacağı panelde Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever, SETA Washington DC Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç̧ Buğra Kanat ve Chatham House’da Çevre ve Toplum Programında Uzman Karim Elgendy konuşmacı olarak yer alacak.

Erdoğan Biden'a Türkiye’nin yeşil kalkınma devrimini anlatan kitap hediye etti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, panele ilişkin yaptığı değerlendirmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan yeşil kalkınma hamlesini Paris İklim Anlaşmasının onaylanmasıyla hızlandırdıklarını söyledi.

Türkiye’nin 2053 taahhüdü olan net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda devletin tüm kurumlarının şimdiden eylem planlarını hazırlamaya başladığına dikkati çeken Altun, özel sektörün de bu yönde çalışmalarını hızlandırdığını aktardı.

Öte yandan, takdim yazısının bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılan ve Türkiye’nin yeşil kalkınma devrimini anlatan detaylı bir kitap hazırladıklarını bildiren Altun, ‘’Kitabımız iletişim başkanlığı internet sitesinde erişime açık bir şekilde vatandaşlarımızın istifadesine sunuldu. Türkiye’nin yeşil kalkınma devriminin anlatıldığı bu kitabı Sayın Cumhurbaşkanımız Roma’daki görüşmesinde ABD Başkanı Sayın Biden’a da hediye etti. Tüm vatandaşlarımızı iletişim başkanlığı sayfasından ülkemizin yeşil kalkınma devrimini incelemeye ve CİMER üzerinden katkı sunmaya davet ediyoruz’’ dedi.

"İklim değişikliği konusunda öncü bir ülke olmak yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz"

Altun, İletişim Başkanlığının Glasgow’da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı programı çerçevesinde gerçekleştireceği etkinliklerle, Türkiye’nin yeşil kalkınma stratejisini ve iklim değişikliği konularındaki kapsayıcı, sürdürülebilir ve insani vizyonunu tüm ülkeler nezdinde gündeme getireceklerini söyledi.

Uluslararası alanda her konuda olduğu gibi iklim değişikliği konusunda da önemli adımlar attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

“Bu alanda da öncü bir ülke olmak yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın her alanda vurguladığı gibi İklim değişikliğiyle mücadelemizde de yeşil kalkınma stratejimizde de bizim safımız mazlumların yanı olacaktır. “

