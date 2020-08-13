Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
1 Ocak'tan bu yana 129 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Güvenlik güçlerin ikna çalışması sonucunda, 6 yıldır örgütün dağ kadrosunda yer alan 1 terörist, Şanlıurfa’da güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 129'a yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışması sonucunda, 6 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle bugün Şanlıurfa’da güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 129’a yükseldi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 17:02
Son Haberler
- 17:53
- 17:51
- 17:41
- 17:40
- 17:39
Sıradaki Haber
Bakan Akar: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne olan desteğimiz devam edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz