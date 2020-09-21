Haber Giriş: Kaynak: AA
Zonguldak'ta yeni eğitim-öğretim yılı başladı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.
Zonguldak İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler, sınıfları gezerek öğrencilere kitap dağıttı.
Törene, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
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