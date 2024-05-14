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Güncel
AA 14.05.2024 17:25

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezi ile Karadeniz Ereğli, Alaplı ve Devrek ilçelerinde düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 uyuşturucu emdirilmiş kağıt, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca ve 3 bin 600 lira ele geçirildi.

Operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 11 zanlı gözaltına alındı.

Adliyeye getirilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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