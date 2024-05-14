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Güncel
DHA 14.05.2024 17:34

Kırşehir'deki Mucur Yeraltı Şehri geçici olarak kapatıldı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde yaklaşık 1700 yıllık tarihi Mucur Yeraltı Şehri, çökme riskine karşı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından geçici süreyle ziyaretçilerin kullanımına kapatıldı.

Kırşehir'deki Mucur Yeraltı Şehri geçici olarak kapatıldı
[Fotograf: DHA]

Kırşehir'de Erken Hristiyanlık döneminde milattan sonra 3 ve 4'üncü yüzyılda, kayzerlerden korunmak amaçlı yaptırılan yaklaşık 1700 yıllık tarihi Mucur Yeraltı Şehrini, her yıl yüzlerce misafir ziyaret ediyor.

Volkanik tüflü arazide kayaların oyulmasıyla inşa edilen ve 2 katlı olan yer altı şehri yerin yaklaşık 8 metre derinliğinde bulunuyor. Tarihi yapı, onarıldıktan sonra yeniden ziyarete açılacak.

Kırşehir'deki Mucur Yeraltı Şehri geçici olarak kapatıldı

Tarihi yer altı şehri, Son dönemde nemden kaynaklı çökme, sızıntı ve elektrik aksamlarında oluşan arıza nedeniyle geçici süreyle ziyarete kapatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüze bağlı Kırşehir Müzesi Müdürlüğü birimi Mucur Yeraltı Şehri'nin, nemden kaynaklı çökme, sızıntı ve elektrik aksamlarında oluşan arıza nedeniyle geçici süreyle ziyarete kapatılmasına ilişkin Bakanlık makamından alınan kararla kullanıma kapatılması" ifadelerine yer verildi.

Kırşehir'deki Mucur Yeraltı Şehri geçici olarak kapatıldı

Tedbir amacıyla ziyarete kapandı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, "Mucur Yeraltı Şehrimiz, Kırşehir müzemize bağlı bir ören yerimizdir. Bu ören yeri ilk Hristiyanlık döneminde milattan sonra 3 ve 4'üncü yüzyıllarda Hristiyanlar tarafından putperest kayzerlerden korunmak amacıyla inşa edildiği kabul edilmektedir. Doğal olarak her yıl yüzlerce vatandaşımızın ziyaret ettiği bir alan. Mucur Yeraltı Şehrimizi, son dönemdeki yağışlardan dolayı nemden kaynaklı sızıntı ve elektrik aksamlarından oluşabilecek herhangi bir arıza nedeniyle tedbir amacıyla geçici olarak ziyaretlere kapattık. Bu ziyaretlere kapalı olduğu süre zarfında hem temizlik çalışmaları ve hatta bir sonraki aşamada nemden kaynaklı herhangi bir arıza veya üst tarafta da kuru peyzaj çalışmaları yapılması da planlanmaktadır" diye konuştu. 

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Kırşehir Kültür ve Turizm Bakanlığı
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