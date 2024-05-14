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Güncel
AA 14.05.2024 17:39

Kayseri'de DEAŞ üyesi sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de DEAŞ üyesi sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye uyruklu sanık H.Ş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığı ile katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, örgüte katıldığı, nöbet tuttuğu ve silah kullandığı iddialarının doğru olmadığını öne sürdü.

Suçlamaları reddeden ve mağdur olduğunu öne süren sanık, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık H.Ş'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

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