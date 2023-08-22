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Güncel
İHA 22.08.2023 23:15

Zonguldakta üç hafta sürecek gıda denetimleri başladı

Zonguldak’ta restoran, kafeterya gibi işletmelere yönelik 3 hafta sürecek olan gıda denetimi bu sabah itibariyle başladı.

Zonguldakta üç hafta sürecek gıda denetimleri başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde 3 hafta sürecek gıda denetimleri eş zamanlı olarak Zonguldak’ta da bu sabah itibariyle başladı.

İl Müdürü Cemalettin Çataklı nezaretinde gıda kontrol ekipleri restoran, kafeterya, otel gibi gıda tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde denetime başladı. Ekipler üç hafta sürecek denetimlerde ürünlerin saklama ortamına, son kullanma tarihlerinin yanı sıra diğer referans değerleri de kontrol ediliyor. Çataklı, denetimlere ilişkin “Türkiye genelde 81 vilayette eş zamanlı olarak üç hafta sürecek toplu tüketim yerlerinde denetimlerimiz devam edecek. Bakanlığımız insan sağlığını önemsemektedir. Bizler bakanlığımızın emirleri üzerine çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gerekli yasal işlem gerekiyorsa yasal işlemleri yapıyoruz. Tabi bundan önce bizim görevimiz caydırıcılık olma yönünde hem denetim hem de rehberlik görevi yapmış oluyoruz. Yani amacımız ceza yazmak değil. Vatandaşa sağlıklı gıda sunumunda yardımcı olmak. Restoranlar, kafeteryaları otelleri, hepsini denetleyeceğiz” ifadelerine yer verdi. 

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