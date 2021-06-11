Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.
Geriş Köyü kavşağında, Görkem G'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanındaki İlker Ç. yaralandı.
Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırdı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan motosiklet sürücüsü, Zonguldak Bülent Ecevit Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Ambulans Trafik Kazası Zonguldak
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