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Güncel
AA 16.07.2024 17:10

Zonguldak'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Zonguldak'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Zonguldak Belediyesine ait Kapuz Plajı'nda, plaj görevlisi A.B. ile M.K. ve H.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. ve H.G. silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaralıların hastaneye sevki sırasında tarafların yakınları arasında çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti.

Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem de söz konusu yere gelerek ekiplerden bilgi aldı.

A.B. ise gözaltına alındı.

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