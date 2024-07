Siirt'te 15 Temmuz anma programı gerçekleşti

İlk olarak Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsü önünde başlayan yürüyüş gerçekleştirildi.



Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izlendi. Ardından programda Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra dualar edildi. Siirt Valiliği binasına gelerek vali ve valilik binasını ele geçirmek isteyen askerlerin önünde duran ve askerlere kendini siper eden Nurten Temiz o geceyi anlattı. 15 Temmuz gecesinin Siirt'te bir gün önce başladığını belirten Temiz, 15 Temmuz'un 1 gün öncesinde Siirt'te sokağa çıkma yasağı olduğunu söyledi. Temiz, `Hiç unutmam biz dışarıdan civar illerden bize yardıma gelmelerini bekledik. Çünkü yukarı mahallelerin işgal edildiği ve Siirt'i ablukaya aldıklarını söylüyordular. Biz de o akşam sokağa çıkma yasağı ilan edildiği için ilk kez eve erken gitmiştik. Balkonda babamla 20:30 gibi çay içiyordum. Sonra arkadaşım aradı. Nurten televizyona baktı mı ne oldu? Köprüyü işgal ettiklerini ve o dönemin Başbakanı Binali Bey'in bir açıklama yaptığını gördük` dedi.



Arabayla geldiğini ve panzerin arabasına doğru yöneldiğini aktaran Temiz, `Bir avuç insandık. Buraya geldiğimizde şu köşede Saat Kulesi'nin orada arabamı bıraktım, çünkü içeri alamadım. Panzerin arabamın üstüne gittiğini hatırlıyorum. Burada silahların üstümüze sıkıldığını hiç unutmuyorum. Valiliğin önüne biz ele geçmesinler diye etten duvar ördük sivil halkla beraber direndik. Tabii onlar taarruz ateşini gittikçe daha alçağa ve daha şiddetli sıkmaya başladı. Hiç unutmam bu geceyi. Her gece gözümün önüne geliyor. Bunlar şiddeti arttırdı. Biz arkadaşlarla kenetlendik. Valiliğe girip valiliği ele geçirmesinler hükümetimizi devirmesinler diye direndik. Kız kardeşimle beraber evden çıktığımızda abdest alarak çıktık. Kız kardeşimin şu sözü her zaman aklımdadır. 'Anne, bir bebek annesiz yaşayabiliyor ama vatansız yaşayamaz' deyip öyle gelmiştik ve gerçekten ölümüne gelmiştik` diye konuştu.



"Şükürler olsun ki iman dolu milletimiz var"



`Sabah namazını kıldıktan sonra her yerin tamam denildikten sonra yine bekleyin çünkü ikinci bir kalkışma olabilir denilmişti` diyen Temiz, `Cumhurbaşkanımız zaten canlı telefonla bağlanarak bu bir darbe girişimidir demesiyle tamamen inanmıştık. O dönem birkaç askere silah tutup ne yapıyorsunuz dediğimde biz terörleri öldürmeye gelmişiz. Elimde Türk bayrağım var. Üstümde cumhurbaşkanımın tişörtü var. Bizi terörist zannedip bizi öldürmeye geldiklerini söylüyorlar. İnanılmaz bir şeydi tarifi yok, ölebilirdik. Nice o gece ölen 252 şehidimizi de rahmetle minnetle anıyoruz. Biz de onlardan biri olarak gazileriz, yaşayan birileriyiz. Şükürler olsun ki iman dolu milletimiz var. O zaman bizi yalnız bırakmayan Siirt halkına ve bu bayrağı, bu vatanı terk etmeyip mücadele eden bütün 15 Temmuz ve bugüne kadar şehit olmuş bütün şehitlerimizi hayırla yad ediyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız. Nesilden nesille aktaracağız ve anlatacağız` şeklinde konuştu.