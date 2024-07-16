Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Ekipler, Kuştepe mevkisinde 5 ayrı noktada narko alan denetiminde bulunarak, 2 adreste arama yaptı.

Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassa terazi, suçtan elde ettiği değerlendirilen 6 bin 95 lira, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli A.Ş. ve E.B. gözaltına alındı.

Ayrıca narko alan denetiminde ise 85 araç ile 264 şüphelinin sorgulaması yapılmış, ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan 2 kişi ile 8 ay 59 gün ve 11 yıl 19 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. 2 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.