Açık 30.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.07.2024 14:23

Muş'ta yayla mesaisi sürüyor

Muş'ta havaların ısınmasıyla sürülerini yaylalara çıkaran kadınların zorlu mesaileri devam ediyor.

Muş'ta yayla mesaisi sürüyor
[Fotograf: AA]

Muş'un Kırköy ilçesinde yaşayan kadınlar, ilkbahar mevsiminde aileleriyle çıktıkları yaylalarda bir yandan tandırda ekmek pişirip günlük ev işlerini yapıyor, bir yandan da sağdıkları sütten peynir, tereyağı ve yoğurt hazırlıyor.

Zorlu yaşam koşullarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmeyen kadınlar, diğer günlük faaliyetlerinin yanı sıra koyunlarının kırkma işleriyle de ilgileniyor.

Muş'ta yayla mesaisi sürüyor

"Yaylada yaşamak çok zor ama mecburuz"

40 yaşındaki, 4 çocuk annesi İrem Öner, her yıl yaz mevsiminde yaylalara çıktıklarını söyledi.

Yaylada mesailerinin erken saatlerde başladığını ve hava kararana kadar sürdüğünü anlatan Öner, "Hayvanları doğal ortamlarda beslemek için yaylaya çıkıyoruz. Burada elektrik ve su tesisatı yok. Odun ateşinde yemek pişiriyoruz. Yeri geldiğinde su taşıyoruz, hayvan güdüyoruz, çamaşır yıkıyoruz. Bir yandan da çocuklara bakıyoruz ve çobanlara yemek hazırlıyoruz. Günde iki kez koyunları sağıyoruz. Yaylada yaşamak çok zor ama mecburuz" dedi.

Ayten Dinçer ise koyunlardan elde ettikleri sütle peynir ve tereyağı yaptıklarını söyleyerek, "Erken saatlerde kalkıyorum. Ev işlerini yapıyorum ve çocukların kahvaltısını hazırlıyorum. Öğle süt sağıyorum. Günde iki kez sağım yapıyoruz. Hayvancılık zor ancak geçimimizi sağlamak zorundayız" diye konuştu.

3 ay yaylada kaldıklarını dile getiren Naime Kaya da "Koyunlarımızı sağdıktan sonra iki saat sütü dinlendiriyoruz. Sonra peynir yapıyoruz. Peynirlerimizi genellikle sipariş üzerine müşterilerimize gönderiyoruz" sözlerini kullandı.

Muş'ta yayla mesaisi sürüyor

ETİKETLER
Hayvancılık Muş
Sıradaki Haber
Ardahan'da devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:45
Brent petrolün varil fiyatı 83,58 dolar
09:43
MSB'den Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarına tepki
09:43
FETÖ'nün hücre evlerine soruşturma: 14 şüpheli yakalandı
09:28
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
09:24
Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı kararı
09:29
Usulsüz işlemlerle yurda sokulmak istenen 87 araç ele geçirildi
İsrail Gazze'nin Nasirat Mülteci Kampı'nda bir camiyi hedef aldı
İsrail Gazze'nin Nasirat Mülteci Kampı'nda bir camiyi hedef aldı
FOTO FOKUS
İsrail'de askerlik karşıtı gösteri
İsrail'de askerlik karşıtı gösteri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ