Parçalı Bulutlu 32.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 16.07.2024 14:04

Kilis'te 15 Temmuz nöbetine yoğun ilgi

Serhat Şehri Kilis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kilis'te 15 Temmuz nöbetine yoğun ilgi

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis 1.Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra şehitler için dua yapıldı. 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin anonsu üzerine törene katılanlar burada diye bağırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyon eşliğinde meydana yansıtıldı. 15 Temmuz Sancak Koşusundaki Türk bayrağı Vali Recep Soytürk'e teslim edildi.

İstiklal ve bağımsızlığı için mücadele veren aziz milletin nice şanlı zaferler ve kahramanlık yazdıklarının altını çizen Kilis Valisi Tahir Şahin, ‘‘15 Temmuz gecesi sadece kanlı ve kalleş bir darbe teşebbüsünü püskürtmekle kalmadık, aynı zamanda milletçe nesilden nesle, şanla, şerefle, gururla anlatılacak büyük bir destan yazarak, milli iradeye' ye sahip çıkarak milletin zaferini, demokrasinin zaferini, birlik ve beraberliğin zaferini kazandık. Bu zaferleri hep beraber kazandık. Milli iradenin tankla, topla, tüfekle, sivillerin üzerine bomba yağdıran uçaklarla teslim alınamayacağını tüm cihana gösterdik. Türkiye'nin geçilmez olduğunu, işgalcilere ve piyonlarına hem de çok net bir şekilde yeniden hatırlattık. Millet olarak kıyama nasıl kalkılacağını, nasıl birlik olunacağını, nasıl tek yürek haline gelineceğini tüm dünyaya gösterdik. Devletimize, ay yıldızlı bayrağımıza, milletimize, milli irade ve demokrasimize hainlik edenler, karşılarında her daim, güçlü Türk Milletini bulacaklardır'' dedi. 

ETİKETLER
Kilis 15 Temmuz
Sıradaki Haber
Bursa'da pickleball turnuvası ile antrenör ve hakem kursları düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:27
KPSS Uluslararası İlişkiler etkinliği TRT Bil Bakalım’da
15:18
Bakan Güler: Terör örgütü hareket edemeyecek hale getirilmiştir
15:15
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 100 bin lira ceza kesildi
15:35
İsrail yine sivilleri hedef aldı: En az 30 ölü
14:48
Bakan Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor
15:00
Mehmetçik teröristlerin inlerine giriyor
Görme engeline rağmen 10 yıldır köyünde sebze ve meyve yetiştiriyor
Görme engeline rağmen 10 yıldır köyünde sebze ve meyve yetiştiriyor
FOTO FOKUS
Gazze Hiroşima'dan beter halde
Gazze Hiroşima'dan beter halde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ