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Güncel
AA 16.07.2024 13:57

Bursa'da pickleball turnuvası ile antrenör ve hakem kursları düzenlendi

Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen Dropick Cup-Bursa, sporseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da pickleball turnuvası ile antrenör ve hakem kursları düzenlendi

Yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk kez resmi kurallar ve hakemler eşliğinde düzenlenen turnuva, uluslararası standartlarda hazırlanan 4 pickleball sahasında oynandı. Tek kadınlar, tek erkekler ve karışık çiftler kategorilerinde oynanan maçlar sporseverler tarafından takip edildi.

Turnuva öncesinde, Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Gençlik Spor Müdürlüğü iş birliği ile pickleball antrenör ve hakem kursları düzenlendi. Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilen kurslar sonrasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi Mihraplı Spor Tesisleri'nde pickleball etkinlikleri yapıldı. Etkinliklere her yaştan sporsever katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilcisi Davut Güngör, son 18 ayda 76 farklı şehirde pickleball antrenör ve hakem kursları düzenlediklerini kaydetti.

Güngör, 1300'den fazla okul ile 40'tan fazla huzurevinde pickleball etkinlikleri ve eğitimleri düzenlediklerini belirterek, "76 farklı şehirde il, ilçe ve üniversite temsilcilerimizle muhteşem bir ekibe sahibiz. Eğitimlerimiz devam edecek ve bugüne kadar yetiştirdiğimiz antrenörler ve hakemlerle 18 ayda bir milyondan fazla bireye pickleball oynattık." ifadelerini kullandı.

Pickleball'un, bir rekabet sporunun ötesinde kapsayıcı bir yapı oluşturduğuna vurgu yapan Güngör, dezavantajlı bölgelerde, cezaevlerinde ve birçok alanda pickleball etkinlikleri düzenlediklerini aktardı.

Dropick Cup-Bursa Pickleball Turnuvası, pickleball marketi Dropick işbirliği ile gerçekleşti. Turnuvada başarılı olan sporculara Dropick tarafından hediye çeki verildi.


 

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