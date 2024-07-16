Parçalı Bulutlu 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.07.2024 16:10

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Karataş Yayla Şenliği düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 24'üncü Karataş Yayla Şenliği düzenlendi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Karataş Yayla Şenliği düzenlendi

Polat Deresi Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şenlikte konuşan Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul Pendik ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Cin ise Pendik genelinin Sivaslılardan oluştuğunu ifade ederek, şenliklerde olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Polat Deresi Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Kaya da 6 köyün katılımıyla 24 yıldır düzenlenen şenliğinin her geçen yıl daha güzel olduğunu ifade etti.

Etkinliğe katılanlar müzik eşliğinde eğlendi, çeşitli yarışmalarda dereceye girmeye çalıştı.

ETİKETLER
Sivas
Sıradaki Haber
Çanakkale'de tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:35
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi
17:07
IMF, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini yükseltti
16:58
Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4'ü terörist 6 kişi yakalandı
16:57
İsrailli Bakan'dan "Gazze-Mısır sınırından çekilirsek hükümeti deviririz" tehdidi
16:54
Yunanistan'da "çok yüksek yangın riski" kategorisine yeni bölgeler eklendi
16:53
Ramazan Pişkin'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet
Erzurum kırsalındaki selde ev ve araçlar zarar gördü
Erzurum kırsalındaki selde ev ve araçlar zarar gördü
FOTO FOKUS
Gazze Hiroşima'dan beter halde
Gazze Hiroşima'dan beter halde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ