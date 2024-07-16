Sivas'ın Suşehri ilçesinde Karataş Yayla Şenliği düzenlendi

Polat Deresi Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şenlikte konuşan Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul Pendik ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Cin ise Pendik genelinin Sivaslılardan oluştuğunu ifade ederek, şenliklerde olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Polat Deresi Köyleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Kaya da 6 köyün katılımıyla 24 yıldır düzenlenen şenliğinin her geçen yıl daha güzel olduğunu ifade etti.

Etkinliğe katılanlar müzik eşliğinde eğlendi, çeşitli yarışmalarda dereceye girmeye çalıştı.