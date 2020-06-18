Zonguldak'ta yerli imkanlarla spor giysileri üretimi yapan firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele kapsamında yurt içi ve dışındaki müşterilerinin isteklerini dikkate alarak özel tasarım maske üretimi yapıyor.

Taş kömürü üretimi dolayısıyla "karaelmas diyarı" olarak bilinen kentte 27 yıl önce kurulan, yerli imkanlarla ürettiği spor giysilerini 7 ülkeye ihraç eden Capeti Tekstil, 1650 metrekare alanda faaliyetini sürdürüyor.

Kovid-19 ile mücadeleye maske üretimiyle katkı sunmaya çalışan firma, şirket logolarının yanı sıra takım amblemleri, çizgi film kahramanları gibi isteğe göre çeşitli desenlerde ürettiği maskeleri iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiyor.

"Müşteriye özel imalat yapıyoruz"

Hikmet Kavaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamından spor faaliyetlerine ara verilmesiyle sektörlerinde durgunluk yaşandığını söyledi.

Piyasada maske yapanların sayısının fazla olduğunu belirten Kavaz, hem ekonomik hem de vatandaşları koruyan maske yapmak için kolları sıvadıklarını kaydetti.

Kavaz, her türlü belgeli kumaş ve boyalardan üretim yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Maskedeki burunluk penslerini sağlıklı yaparak, lastikle birlikte vatandaşların yüzünün iyi bir şekilde kavramasını sağladık. İçinin penye oluşu daha sağlıklı oluyor. Çoğu yapılan maskeler polyester üzerine, astar yapmıyorlar pamuklu. Biz pamukluları da antibakteriyel olarak yaptırıyoruz. İç piyasada müşterilerin tasarım isteklerini yapmaya başladık, hızlı şekilde yayılıyor. Yurt dışındaki müşterilerimize de bunları yolladık. Şu anda İngiltere'ye yapmaya başladık, Belçika ve İsviçre'deki müşterilerimize yolladık. Almanya ve Amerika'ya da numuneler yolladık, geri dönüşlerini bekliyoruz."

Çeşitli desenlerde çalışmalar yaptıklarını aktaran Kavaz, "Spor malzemeleri ihracı yaptığımız için taraftarların maskelerinin dijital baskılarını yapıyoruz. Firmaların logoları, amblemleri, renklerine göre tasarımlar yapıyoruz. Birkaç tasarım yaptıktan sonra onların beğendiği tasarımdan baskılarını yapıp daha sonra imalata geçiyoruz. Çocuklar için kedili, süpermen, örümcek adam gibi baskılarla cazip hale getiriyoruz. Burada çok güzel desenler yapıyoruz. Müşterinin istediği şekilde tasarım yapıp müşteriye özel imalat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kavaz, pandemi sürecinin bir an önce bitmesini temenni ederek, "En kısa zamanda bu süreç biter de biz de bu maskeyi üretmeyiz, kendi işimizi yaparız. Ben bunu isterim ama şu an da bunu yapmak zorundayız. Bu hem ihtiyaç hem de işçilerimizi çalıştırmak, ekmek vermek için bu mücadeleyi vermek zorundayız." diye konuştu.

