Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen proje kapsamında, 81 kentte dağıtılmak üzere yola çıkarılan spor malzemeleri, Zonguldak'taki öğrencilere ulaştırıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, müdürlük önünde düzenlenen malzeme dağıtım töreninde, 12 Mayıs itibarıyla 27 bin 259 spor malzemesinin 81 ile ulaştırılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yola çıktığını anımsattı.

Zonguldak'ta da 488 spor malzemesinin dağıtımının gerçekleştirildiğini aktaran Yüksel, "Tüm okullara hayırlı olsun. Güzel şekilde kullanılarak, fırsat eşitliği de sağlanmış olarak inşallah faydalı olur." dedi.

Törene, Vali Yardımcısı Mehmet Türk, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Veli Köktürk, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.