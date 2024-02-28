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Güncel
AA 28.02.2024 09:37

Zonguldak’ta kömür vagonu ile tumba arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağında kömür vagonu ile tumba arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Zonguldak’ta kömür vagonu ile tumba arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kuruma bağlı Karadon Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında çalışan işçi Baykul S., eksi 360 kodunda, kömür dökümü işlemi sırasında 5 tonluk kömür vagonu ile tumba arasına sıkıştı.

Mesai arkadaşları tarafından madenden çıkarılan Baykul S.,, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baykul S.,, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haberi alan Baykul S.,’ın yakınları hastane önünde gözyaşı döktü.

TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu ve Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil de hastaneye gelerek bilgi aldı.

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