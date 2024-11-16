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Güncel
AA 16.11.2024 08:30

Zonguldak'ta kanala devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Zonguldak'ta otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Zonguldak'ta kanala devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Uğur G'nin kullandığı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolunun 7. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Aynur A.G. ve çocukları Z.Ç.G. ile Y.R.G. yaralandı.

Zonguldak'ta kanala devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

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