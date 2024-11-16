Zonguldak'ta kanala devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Uğur G'nin kullandığı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolunun 7. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Aynur A.G. ve çocukları Z.Ç.G. ile Y.R.G. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.