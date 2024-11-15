Malatya'da dolandırıcılığı polis engelledi

Kendilerini telefonda polis-savcı olarak tanıtan şüpheliler Ankara'da yaşayan emekli Haki G.'ü telefonla arayarak FETÖ ile bağlantısının bulunduğunu ve ceza alacağını, bu durumdan kurtulması için kendilerine 300 bin lira göndermesini istedi.

Kimliğini kaybeden Haki G., telefondaki kişilerin kimliğinin Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü'nde olduğunu söylemesi üzerine biriktirdiği altınlarını da yanına alarak Malatya'ya geldi.

Sabah saatlerinde otobüsten inen ve bankalar kapalı olduğu için kuyumcular çarşısına giden Haki G.'ün durumundan şüphelenen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğinde görevlileri, Haki G.'e kimlik sordu ve üzerinde arama yaptı.

Kimliğin olmaması ve üzerinde altınlar çıktığı için kendisini Asayiş Şube Müdürlüğüne götüren polislere durumunu anlatan Haki G.'ün dolandırılmak üzere olduğu anlaşıldı.

Dolandırıcılığı engelleyen polis ekipleri, olayın şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İki çocuk babası Haki G., gazetecilere, eşinin vefat ettiğini ve yalnız yaşadığını dile getirdi.

Haki G., salı günü kimliğini kaybettiğini, aynı gün 13.30'da kendisini arayan kişilerin kimlik bilgilerini sorduğunu ve kendisinden onay aldıktan sonra hakkında FETÖ ile irtibat iddiasıyla soruşturma açıldığını ve ceza alacağını söylediklerini ayrıca verecekleri hesaba 300 bin lira yatırmasını istediklerini söyledi.

Malatya'da kuyumcuya giderken polislerin kendisini yabancı görüp kimlik sorduğunu anlatan Haki G., şöyle konuştu:

"Üzerimde altınlar çıkınca durumu izah etmek zorunda kaldım. Sağ olsunlar bana yardımcı oldular. Aslen Malatyalım. Bu altınlar benim 30 yıllık birikimim. Son anda müdahale edilmeseydi gidecekti, polis arkadaşlara teşekkür ederim, devletimiz sağ olsun. Otobüsten indim, o şahıslar telefondan aradılar beni, cevap veremedim, şarjım bitmişti. Daha sonra dönüş yapmak istedim telefonlarına polisle de muhatap olunca, polisler müdahale etti, 'arama' dediler."