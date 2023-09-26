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Güncel
AA 26.09.2023 17:43

Zonguldak'ta itfaiye teşkilatının kuruluşunun 309. yıl dönümü kutlandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde itfaiye teşkilatının kuruluşunun 309. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Zonguldak'ta itfaiye teşkilatının kuruluşunun 309. yıl dönümü kutlandı

Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, burada yaptığı konuşmada, 200 bin nüfuslu bölgeye 60 personel, 13 itfaiye müdahale aracı, 3 zodyak ve jetskiyle hizmet verdiklerini söyledi.

Müdürlük bünyesinde bu yıl 450 ihbar aldıklarını aktaran Ateş, "Bu ihbarlardan ev, iş yeri, araç ve orman yangınlarına müdahalede bulunmuş, ilçemiz ve köylerinde meydana gelen sel felaketinde ise su altı ve su üstü arama kurtarma ekiplerimiz 120 kişiyi kurtarmıştır. İlimizin tek mavi bayraklı plaj tesisleri olan Sevgi ve Barış Plajı'nda 172 kişi boğulma tehlikesi geçirmiş olup cankurtaranlarımız tarafından kurtarılmıştır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra itfaiye ekiplerinin afetlere müdahalesi sırasında çekilen fotoğraflarının yer aldığı resim sergisi açıldı.

Programa, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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