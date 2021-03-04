Çaycuma Devlet Hastanesi otoparkında, hastanenin güvenlik görevlileri ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında otomobil park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine güvenlik görevlileri Rahmi Özkara ve Tolga Temelkuran, silahla yaralandı.

Aynı hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.