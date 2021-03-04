Takibe aldıkları F.M.A'nın aracını merkeze bağlı Gözeler yaylasında durdurmak isteyen ekiplerden kaçan F.M.A'nın aracı Süleymaniye Mahallesi'ndeki caminin önünde terk edilmiş halde bulundu.

Ekiplerin bölgede yaptıkları aramada F.M.A.'yı cami avlusunda yakalandı.

F.M.A'nın ikametinde de arama yapan ekipler, burada da buldukları 31 kök kenevir, 21 kenevir tohumu ve kenevir yetiştirme düzeneğine el koydu.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.M.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.