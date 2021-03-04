Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de uyuşturucu zanlısı cami avlusunda yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Gümüşhane'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu madde ve düzenek ele geçirildi.
Kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Trabzon'dan uyuşturucu madde getireceği belirlenen F.M.A.'yı takibe aldı.
Takibe aldıkları F.M.A'nın aracını merkeze bağlı Gözeler yaylasında durdurmak isteyen ekiplerden kaçan F.M.A'nın aracı Süleymaniye Mahallesi'ndeki caminin önünde terk edilmiş halde bulundu.
Ekiplerin bölgede yaptıkları aramada F.M.A.'yı cami avlusunda yakalandı.
F.M.A'nın ikametinde de arama yapan ekipler, burada da buldukları 31 kök kenevir, 21 kenevir tohumu ve kenevir yetiştirme düzeneğine el koydu.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.M.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Uyuşturucu
Son Haberler
- 18:05
- 18:00
- 18:10
- 17:53
- 17:44
Sıradaki Haber
Konya'da otomobilde mahsur kalan kardeşleri itfaiye ekipleri kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz