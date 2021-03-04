Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta zabıta ekipleri denetim yaptı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri, fırın, pastane ve lokantalara denetim yaptı.
Denetimlerde, iş yeri ruhsatı, tarife, hijyen ve gramaj kontrolü yapılırken, kurallara uymayan işletmeler uyarıldı.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, halkın sağlıklı yaşam sürmesi için zabıta ekiplerinin denetim yaptığını söyledi.
Halk sağlığının birinci derecede öncelik olduğunu ifade eden Köse, "Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı, temiz ve güvenilir gıda tüketimini sağlamaktır. Ekiplerimiz, denetimlerde esnafa Kovid-19 kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulunmaktadır." dedi.
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