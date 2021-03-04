Hasan Davulcu'nun (65), silahla vurularak yaşamını yitirmesinin ardından Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın aydınlatılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında 23 adreste arama gerçekleştirdi.

Aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 126 tabanca fişeği ile 2 ruhsatlı tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen ve suça konu olabileceği değerlendirilen malzemeler jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Karşı köyünde yaşayan Hasan Davulcu, 4 Temmuz 2020'de hayvanlarını otlatmak için gittiği tarladan geri dönmeyince ailesi ve yakınları arama yapmıştı. Davulcu'nun göğsüne isabet eden mermiyle yaşamını yitirdiği belirlenmişti.