Gece saatlerinde Asma Mahallesi'nde bir kişinin kaldığı evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.

Şans eseri yangında can kaybı olmazken, polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

Evinde yangın meydana gelen ev sahibi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.