Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 06:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta ev yangını
Zonguldak’ta Asma Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına alırken ev sahibi de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Gece saatlerinde Asma Mahallesi'nde bir kişinin kaldığı evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.
Şans eseri yangında can kaybı olmazken, polis yangınla ilgili çalışma başlattı.
Evinde yangın meydana gelen ev sahibi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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