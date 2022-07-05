Yakademirciler köyünde yaşayan Cemal Saltan (82), otomobilini park ederek araçtan indi.

Bir süre sonra hareket eden aracın altında kalan Saltan, bulunduğu yerden sağlık ve AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Hayatını kaybettiği belirlenen Saltan'ın cenazesi, inceleme sonrası Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araçta yapılan incelemede, el freninin çekili olmadığı tespit edildi.