Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Engin Tetik 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Dinç 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine, Başkomiser İlker Erdem ise Emniyet Amiri rütbesine yükseldi.

Vali Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Tetik, Dinç ve Erdem'e rütbelerini taktı.

Çağatay, rütbe alan emniyet mensuplarını tebrik ederek görevlerinde başarı diledi.